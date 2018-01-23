辜嚴倬雲拒辭4大基金董座 雷倩：婦聯會可能被清算、解散

婦聯會前主委辜嚴倬雲拒辭4大基金董事長，現任主委雷倩（圖）說，婦聯會可能被清算、解散。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-01-23 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會旗下4大基金董事長辜嚴倬雲傳出拒辭董事長職位，進而可能直接導致內政部、黨產會、婦聯會3方無法簽訂行政契約備忘錄，和解陷困境，據報導，婦聯會主委雷倩指出，最壞的情況是，婦聯會可能遭到解散、清算，而在本月31日的會員大會中，若是做出決議，將4大基金不列入與政府的行政契約之內，未來，4大基金也無法從婦聯會的保留資金中獲得捐助。

《上報》報導，對於辜嚴倬雲拒辭4大基金董座一事，雷倩表示，是「一直有人給『辜媽媽』錯誤的訊息，讓她以為依據《人民團體法》第58條有多種處分可能，讓她以為內政部一定不會將婦聯會解散」，但事實不是這樣，內政部、黨產會均已釋出善意且已到極限，如果「拚到底」，婦聯會可能被解散、清算。

據報導，雷倩表示，婦聯社福基金會等4個基金會，主要資金來源都是婦聯會捐助，3方協商時包裹在內，未來婦聯會保留的1成資金也含其捐助，若是基金會拒簽合行政契約，就只能另拆下來，不過，基金會未來也將不能再從婦聯會保留下來的1成資金款項中獲得捐助。

雷倩強調，婦聯會會員共有74人，過去出席不踴躍，但此次，各方勢力介入，在1月31日的會員大會，將會給會員們對各種意見做充分討論，再決定是否跟政府簽訂行政契約，其中，她將告訴會員，「拚到底」的後果是什麼。

婦聯會轄下4個基金會即婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、財團法人華興育幼院和台北市華夏婦女文教基金會。