蔡總統：柯文哲須再確認台灣價值 讓支持者感覺可一起作戰

總統蔡英文接受電視專訪表示，被問到下屆台北市長選舉民進黨是否仍與柯文哲合作，強調柯文哲必須對台灣價值做再一次確認，讓民進黨的支持者感覺是可以一起作戰的人。（三立提供）

2018-01-23 00:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在下屆台北市長選舉是否再與現任市長柯文哲合作？總統蔡英文接受電視專訪表示，這需要黨的層次討論，她也說，柯必須對台灣價值做再一次確認，讓民進黨的支持者感覺，柯文哲是可以一起作戰的人。

對於柯文哲還是不是民進黨的「盟友」？蔡總統表示，民進黨與柯文哲在2014年合作打了一仗，當時共同目標是希望台北市能夠有一些改變，也看到柯很盡力在做；然而柯確實也說了一些話、做了一些事情，讓民進黨支持者覺得有些不舒服，但柯是以市長的角度看問題，跟一個國家整體的角度看問題，本來就會有落差；相信柯知道民進黨支持者，尤其2014年曾投票給他的支持者，對他的期待為何。

至於何謂「台灣價值再一次確認？」蔡總統說，這有很多不同的定義，也很多的不同的感受的問題，「柯市長應該是很聰明的人，他應該知道怎麼做。」

談及新北市選舉，蔡總統則說「民進黨戰將如雲」，在新北這一局由誰來出馬，需要全黨討論，接下來全黨還是在選對會的結構底下，討論這些問題。

蔡總統說，二o一八年是很重要的選舉，要以此次選舉累積改革的能量，讓改革續航力能夠增加，讓政府在很多執政上所需的動能能夠累積，這是二o一八年最重要的使命，對二o一八年的態度，就是全力以赴，抱持必勝決心。

針對民進黨須初選區人選廝殺激烈，蔡總統則認為，民進黨的初選都很熱鬧，但是初選結束以後，大家就團結了。至於被外界視為選情告急的宜蘭縣、嘉義市等，蔡總統則認為，選情並非大家想像中悲觀，而嘉義市長涂醒哲做了很多事，她希望涂用力的溝通、用力的講。

蔡總統也說，對一些面臨要「交棒」的縣市，民進黨的候選人要讓選民能夠熟悉及支持，這是比較大的挑戰。

至於二o一四年立委選舉曾合作的時代力量，現在是否仍是友黨？蔡總統是否會再為時力立委黃國昌等站台？蔡總統則認為，她不認為時力是站在對立面的政黨，兩黨價值取向大方向還是比較接近，才有「大綠小綠」的說法，只是兩黨在一些議題有較大差異。

她也說，她可以理解小黨要有一定的選舉和政治操作，維持生存空間，但許多民進黨支持者常常會說「需要這樣嗎？」希望在大家共同追求價值與理念上，大家能夠一起來面對，若以她作為黨主席的身分看，也必須顧及民進黨支持者的感受。