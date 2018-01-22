民調低迷有壓力？蔡總統：執政初期都會遇到

鄭弘儀節目《鄭‧知道了》找來總統蔡英文當首集嘉賓。（三立提供）

2018-01-22 23:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文接受電視專訪，談及民調低迷，是否對她造成壓力？蔡總統表示「她覺得還好」，很多執政者的執政初期都會面臨到這種現象，除非是採取短期浮面的政策，但若是選擇往下紮根，打地基，過程中社會會覺得紛擾不安，「這對執政者來說都是很難的選擇。」

被問到前總統馬英九是否沒有「打地基？」蔡總統則回答，「或許他覺得有」，但馬沒有努力排除累積很久、且必須處理的問題，如年金改革就是顯例；很多人不願做得罪人的事，但卻對國家整體發展很關鍵，「我們做了，當然讓很多人感覺不舒服。」

被問到上任一年八個月來，最痛苦的事為何？蔡總統則說，「整體還好」，她2008年擔任民進黨主席，也經歷了很多很困難的局面，2016年民進黨執政，就是另一番考驗的開始，這將近10年的時間的起起落落跟很多困難的時期，她們也都一樣樣的經歷過，一樣樣的克服。

蔡總統也說，在比較分歧性的議題上，總會有些人不開心，有些人覺得好，「執政者絕對不會在一件事情完成的時候心裡是高興的」，一定是帶著嚴肅的心情，面對這個事情完成之後所要處理的下一波的問題，對她來說就是一關關來做。

被問到「有沒有對不起支持者？」蔡總統回應「應該是沒有」她是很忠誠的在執行，或許無法一時間達到支持者的期待，但還是穩穩一步步往前走。

蔡總統也提到，她曾經去民進黨立委姚文智的一個場合，姚一位國小退休老師向他反應，他的退休奉被砍了三、四萬元，她當場覺得很抱歉，向對方說對不起，但對方回應不必說對不起，並認為這是應該的。蔡總統說，當下她真的非常感激這位退休老師，也感受到這個社會中仍有人能理解。