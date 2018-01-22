中國對台動武？蔡英文：沒人會排除這個可能性

2018-01-22 23:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國持續對台施壓，是否有可能進一步動武？蔡英文總統在今晚播出的電視專訪指出，沒有人會排除這個可能性，端看他的決策者，是不是一個理性的決策者，而兩岸問題已經不是只有兩岸之間的問題，它是一個區域的問題，任何理性的決策者，開啟戰端是不是一個選項，自己要很小心的去斟酌。

對於中國片面啟動M503航道等對台施壓動作，蔡英文也說，在面對中國大陸的時候，對民主自由的堅持，對國家安全的堅持，都是我們團結的基礎，如果中國大陸持續的打壓我們的話，只會讓台灣人更團結，當中國大陸覺得施壓，台灣就會屈服，可能他自己也要算一下，反而會讓台灣人更團結。

對於兩岸政策，總統指出，維持兩岸的和平跟穩定，是我們的目標。處理兩岸關係的幾個關鍵，第一是總統有沒有堅定的意志，第二是整體的政府有沒有抗壓的能力，第三是人民是不是團結的。那總統的意志，「千萬不要小看」，她必須要替這個國家堅持該有的堅持，不必要的妥協，反而不會給我們帶來更多的空間跟彈性。

總統說，再來是政府必須有抗壓的能力，例如在觀光這件事情，確實在她上任後來自中國大陸的觀光客人數是有減少，但是整體的觀光還是往上成長，表示這個政府是有抗壓的能力，另外我們開展了新南向政策，對東南亞國家的經貿成長的速度很快，也有更進一層的關係，政府面對來自中國的抵制跟壓力的時候，會找出我們的方法來抗壓。

對於中國的繞台等軍事活動，總統也說，軍方都非常的謹慎以對，任何對方的一舉一動，其實都在我們的監視範圍，所以國人不用太擔心。

總統也提到兩岸應該持續溝通，強調雙方的溝通不是我們有這個需求，他們也有這個需求，因為溝通可以減少誤判，所以雙方在某一種層次跟範圍之內，還是有溝通的存在。但也必須要注意，「不能為談判而談判」，也不能夠為了談判，去接受不能接受的條件，或者是政治前提。