問老闆有無加薪 小英：被我碰上的都說有加

2018-01-22 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文接受節目專訪，面對年輕人低薪問題，蔡英文對企業喊話，希望企業替年輕人多想想，這不是成本計算問題，是疼惜下一代年輕人的心情，也是社會責任，盼企業調薪，她也說，她和老闆見面，多少也會問老闆薪資水準，被她碰上的當然都說有加薪，後續她會去看有沒有加。

蔡英文接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」專訪，她表示，當初對公務員調薪3%，希望藉此帶動企業加薪跟進，很多數字顯示，近5成或超過5成的企業會在今年加薪，希望企業持續改善員工待遇，另一方面是稅改降低，讓低所得人的稅賦減少。

蔡英文表示，她希望年輕人的起薪往上提，之所以感受深，是因為她常碰到年輕人大學畢業後在台北市生活的情況，她自己認為，除非本來就住在台北的年輕人，不然3萬元是一個基本生活花費，低過3萬元在台北其實很困難，「這種城鄉差距跟人口流動，我們想看的就看不到了」。

蔡英文希望企業界替年輕人想一想，這不是成本計算問題，是疼惜下一代年輕人的心情，也是一種社會責任，她也舉了摩斯漢堡、麥當勞的例子，表示企業加薪不只是社會責任問題，也是企業形象問題。

主持人鄭弘儀之後詢問，過去經濟成長未反應在加薪上，那該怎麼辦？蔡英文認為，必須要形成一個社會的氛圍，給企業壓力，她和老闆見面，多少也會問老闆薪資水準，被她碰上的當然都說有加薪，後續她會去看有沒有加，因為有些人不見得是在年初加薪，可能是在年中之類的。