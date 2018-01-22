最低薪資 蔡總統：經濟問題不能硬性設指標

總統蔡英文上任後首度接受電視節目訪問。（三立提供）

2018-01-22 23:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文接受電視台專訪，談及蔡總統曾說她夢想的最低薪資是3萬元。蔡總統說明，「經濟問題不能硬性設定指標」，必須考慮每個階段經濟發展可忍受的程度，或所需要的程度。

蔡總統表示，若經濟條件好，企業持續有加薪的空間，這樣她相信即便不調整基本工資，工資還是會往上走。那基本工資的目的，則是要維持社會的基本標準。

蔡總統也說，希望在景氣轉好時，能夠型塑加薪的社會氛圍，因此去年由行政院長賴清德提出公務人員加薪3％，盼帶動企業界跟進。這段時間，政府持續鼓勵企業界給員工加薪，大概有近5成或超過5成企業都會加薪。此次稅改，也降低較低所得人的稅賦。

蔡總統並再向企業界喊話，希望企業界能抱著疼惜下一代年輕人的心情，省思企業社會責任及企業形象，這是大家共同責任，讓年輕人踏出第一步時不要走得太困難。

她也說，民進黨執政至今兩年，基本工資第一年調1千元，第2年則調了2千元，和過去相較是滿大的調幅。

蔡總統表示，她2016年上任時，很多人質疑經濟成長率能否保一，但該年底就達到1.5％左右，2017年則預估可達2.6％，經濟成長確實穩定向上。過去兩年政府做了很多「紮根打底」的工作，效果一段時間才會浮現，政府會持續打好地基，讓成長的趨勢永續下去。

蔡總統也提到，政府也對股市採取一些措施，讓股市成長的動能不因政策或其他因素出現阻礙，同時維持動能。