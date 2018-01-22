經濟成長民調反降？蔡英文：處理長期問題 以後會看到效果

2018-01-22 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文接受電視專訪，主持人鄭弘儀提到，蔡英文任內經濟往上走、失業率往下走，民調卻不理想，總統怎麼看？蔡英文表示，任內要處理許多長期問題，難免會讓社會感到有些紛擾不安，但打好地基，以後會慢慢看到效果。

總統蔡英文接受三立「鄭·知道了」專訪，主持人鄭弘儀提到，蔡英文上任後，股市從8095點上漲到11500點，失業率從3.84%下降到3.71%，經濟表現亮眼，卻沒有反映在民調上，總統如何面對？

蔡英文則回應，馬英九任內2015年經濟成長率是0.7%，2016年接手執政時，「很多人都質疑，我們可不可以保1？」而最終成功達到1.5%左右，今年則持續在成長，經濟確實是在穩定上升。

蔡英文提到，過去2年做了很多紮根、打地基的工作，效果要一段時間才會浮現出來。目前有一些當然是外部景氣，但內部政策的穩定配合景氣復甦，才會有正面的數字呈現。政府會持續打好地基，從財政、科技發展、教育等產業轉型的基本面做好，讓成長的趨勢往上走。

至於民調問題，蔡英文表示，這對執政者是很難的選擇，是要做些短期、淺碟的事讓大家感覺很好，還是要往下紮根、打地基打深一點，但不容易感覺到成功的來臨，社會也會有些紛擾不安。

蔡英文舉例，年金問題過去很多人不願意做，因為會得罪人，但這讓國家面臨年金破產、衝擊財政的危機，對經濟發展也是隱憂，在這個事情上，我們做了，也讓很多人感覺到很不舒服，但這是國家發展一個很關鍵性的事情。