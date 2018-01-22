勞基法二度修法 蔡總統：不算是滿意

鄭弘儀節目《鄭‧知道了》找來總統蔡英文當首集嘉賓。（三立提供）

2018-01-22 22:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文接受電視專訪，被問到是否滿意此次「勞基法」修法？蔡總統說「不算是滿意」，但基本上維持了資方和勞方的平衡，同時保障勞工權益，這是很重要的里程碑。她也說，短期內也不會對「勞基法」進行第三次修正。

蔡總統表示，修法過程走得有些顛簸，也有許多人不滿，但她認為有做到階段性的平衡，後續就看主管機關能否強力並有效執行這套法律。她並強調，勞基法沒辦法解決所有勞工面臨的問題，如年輕族群「低薪」問題，政府近來就在處理。

針對勞基法首次修法時，蔡總統曾說對勞工很不捨，並直言「勞工是民進黨心裡最軟的那一塊」，被問到第二次修法是否仍很痛苦？蔡總統則說「當然，這是很痛苦的」，但還是盡量把「勞基法」修到所需達到的平衡。

蔡總統說，或許很多年輕朋友不能理解，有一些則有「被背叛的感覺」，她心裡當然覺得很難過，畢竟她們以前都是在一起，但政府希望為他們多做一點，因此讓年輕朋友有這樣感覺，對她來說其實是滿難過的。

被問到上任一年八個月來，最痛苦的事為何？蔡總統則說，「整體還好」，她二OO八年擔任民進黨主席，也經歷了很多很困難的局面，二O一六年民進黨執政，就是另一番考驗的開始，這將近十年時間的起起落落跟很多的困難的時期，她們也都一樣樣的經歷過，一樣樣的克服。

沒有一件政績的完成是會開心的，在比較分歧性的議題上，總會有些人不開心，有些人覺得好，一個執政者絕對不會在一件事情完成的時候心裡是高興的，一定是帶著嚴肅的心情，面對這個事情完成之後所要處理的下一波的問題，對她來說就是一關關來做。

被問到外界批評民進黨偏資方，她則回應，很多企業也批評政府在「拔鵝毛」，這是角度上的不同，政府則是試圖照顧每個人尋求平衡。最低工資則要持續檢討，找出提昇的空間。