小蝌蚪變海龍 陸軍海龍蛙兵硬漢週登場

海龍蛙兵訓練的硬漢週今天登場，參與鑑測的學員都說有信心通過考驗。（圖：軍聞社提供）。

2018-01-22 16:21

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊第144期「硬漢週」期末鑑測今日正式登場，通過嚴格考驗的學員才能掛上海龍蛙兵的臂章，正式成為陸軍特種作戰部隊成員。

海龍蛙兵的任務，平時是應變制變與離島偵巡，戰時則要執行海上接轉與聯合作戰等任務，是陸軍部署在金門馬祖與澎湖的特戰部隊。

根據軍聞社今天報導指出，陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊第144期「硬漢週」期末鑑測今日正式登場，鑑測教官關中士表示，在儲訓隊裡面，不管是新兵或是轉調的軍士官，都必須接受為期20週以上，區分成數個階段的訓練。

相關訓練除了基礎體能外，像是潛水、水中爆破、障礙排除、水文偵測、操艇等水上戰技，還有陸地格鬥、突擊作戰，以及擒拿、奪刀、奪槍、跆拳等專精訓練，再加上進階的攀降、爆破與野外求生等山地戰技，都是必須習得的技能，培養每位蛙兵都能執行「全天候」、「全地型」的任務。

關教官指出，到了最後一個階段，在體能與水上戰技、專業專長及品德操守等訓測項目均合格後，才能由所謂的「蝌蚪」蛻變成「蛙」，成為一位合格的陸軍海龍蛙兵。

由於陸軍海龍蛙兵「勇猛頑強、臨危受命」的特殊性質，因此在測驗項目中，特別針對「服從性」、「忠誠度」與「團隊精神」等項目，為學員的「品德操守」實施考評，在嚴考核嚴淘汰的制度中，培訓優質的兩棲戰士，未來結訓分發連隊後，可以立即投入戰訓實需，增進戰力。

海龍蛙兵訓練的硬漢週今天登場，圖為學員日前彼此相互協助穿戴裝備情形。（圖：軍聞社提供）。