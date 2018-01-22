蔣方良曾任婦聯分會主委 支會與民眾服務社「合署辦公」

蔣經國（第二排左）在擔任國防部總政治部主任時，俄裔妻子蔣方良（第二排右）同時擔任婦聯會總政治部分會主委。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-01-22 15:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於2月2日召開民眾服務社聽證會，調查是否為國民黨附隨組織；據調查，民眾服務社不僅與國民黨地方黨部「合署辦公」，過去連婦聯會支會也曾設在民眾服務社內。

內政部、黨產會、婦聯會將於農曆春節前簽署三方行政契約，未來若正式簽約後，婦聯會及其海內外分會將全部解散走入歷史。

據了解，婦聯會國內分會曾高達54個，其中來自俄國的蔣經國夫人蔣方良，曾擔任過婦聯會國防部總政治部分會主委，婦聯會各縣市的地方支會也多與國民黨的民眾服務社一同合署辦公。

「民眾服務社、婦聯會和國民黨地方黨部合署辦公！」知情人士指出，包含婦聯會的西螺支會、溪州支會、烏日支會、梧棲支會、莿桐支會等，過去皆設於當地民眾服務社內，民眾服務社建築物則為國民黨所有，婦聯會官夫人有空就會下鄉視察支會，民眾服務社黨工也會出面接待。

據轉述，婦聯會組織當年更深入軍方各軍種部隊，分別成立海軍分會、空軍分會、裝甲兵分會、聯勤分會、陸軍分會、怒潮分會、保安司令部分會、保密局，及總政治部分會等。

1950年代擔任國防部總政治部主任的蔣經國，除了兼任救國團主任外，也由俄裔妻子蔣方良擔任婦聯會總政治部分會主委。