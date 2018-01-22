藍營批文化部獨厚台中 市府：依法爭取前瞻計畫經費

市府為讓各藝文中心有高水準的展覽演出，向中央申請「藝文場館營運升級」經費補助。（記者黃鐘山攝）

2018-01-22 13:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨質疑文化部以前瞻計畫預算補助台中花博，有違法疑慮？中市府說，依法爭取前瞻計畫中的「藝文場館營運升級」經費，與國美館等單位合作以花為主題策展。該案屬競爭型計畫，全台各地方政府都有提報相關計畫，目前補助金額與項目皆未定案，絕無獨厚特定縣市。

國民黨今召開記者會表示，文化部將動用前瞻計畫1千萬元預算補助2018年台中花博，主導協調會議的文化部次長李連權與台中市長林佳龍關係匪淺。台中花博已經花了納稅人86億元，文化部的林佳龍人馬竟決定1千萬元的前瞻預算，「文化部是林佳龍開的嗎？」

中市府文化局表示，為台中整體藝文發展，市府努力爭取前瞻基礎建設計畫，建構文化生活圈；為配合此次花博主題，市府與國立美術館、東京富士美術館、財團法人奇美博物館、國立故宮博物館等公私單位合作，以花為主題策展，並向中央申請「藝文場館營運升級」經費補助，讓各藝文中心有高水準的展覽演出。

由於該案屬於競爭型計畫，文化部審查會議廣邀外部專家參與，且全台22地方政府皆有提報相關計畫，文化部也還未通知市府去作正式的初審報告，目前補助金額與項目皆尚未定案，絕無獨厚台中市政府的情事。