前瞻挹注台中花博、獨厚林佳龍？ 文化部：22縣市皆提計畫

2018-01-22 13:24

〔記者楊明怡／台北報導〕國民黨今召開記者會質疑，文化部主導動用前瞻計畫1千萬元預算補助2018年台中花博，文化部對此表示，前瞻基礎建設計畫相關作業要點去年11月陸續公告後，各縣市皆有提報計畫，文化部將在2月初邀請專家學者審查，包括台中市政府在內的所有提案，目前都尚未審查定案，並無獨厚特定縣市或計畫。

文化部表示，前瞻基礎建設計畫主要是為建構文化生活圈的整體藝文發展，包含協助縣市政府確立藝文場館專業發展定位及方向，改善藝文空間與設施，提升軟體專業營運，促進地方藝文活動發展，發展地方特色。相關作業要點去年11月陸續公告後，文化部已廣邀各地方政府參加說明會並鼓勵提案，各地方政府提案計畫已於今年1月收件完畢，22縣市皆有提報計畫。文化部將在2月初邀專家學者審查，不會獨厚特定縣市或計畫。

文化部：次長李連權任台灣智庫董事，合法

另外，文化部鄭麗君部長任職台灣智庫執行長期間，董事長是陳博志，而非林佳龍，且早於2012年擔任立委前就辭去台灣智庫董事職務。台灣智庫屬「非營利團體」，文化部次長李連權則於前文化部長洪孟啟任內開始擔任財團法人台灣智庫董事，過程符合《公務員服務法》第十四條之三中「兼任教學或研究工作或非以營利為目的之事業或團體之職務，應經服務機關許可」等規定。