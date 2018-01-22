國民黨杯葛總預算 林佳龍砲轟少數霸凌多數

國民黨杯葛總預算，林佳龍怒批「少數霸凌多數」，不符民主程序。（記者黃鐘山攝）

2018-01-22 12:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府總預算卡關，市長林佳龍今天怒批，議會多數議員都希望審查預算，但少數的國民黨議員卻占領主席台，不讓預算進入審查與表決，「少數霸凌多數」不符民主程序，一定會影響到市政發展；在場議員也附和林佳龍的批評。

台中市政府今日在中區區公所召開市政會議，邀請中區、西區、東區、南區的區長與里長出席，對於總預算仍未完成審議，林佳龍除做以上表示外，並拉高聲調嗆，預算未完成審議，一定會對市政有影響，「怎麼可能都沒有影響」？

林佳龍指出，如果議會國民黨佔絕對多數，他們要刪預算市府也只能接受，但包括民進黨團、無黨聯盟與超黨派聯盟等多數議員，都要審預算，國民黨卻占領主席台，不讓預算進入大會討論與表決，這是少數霸凌多數，不符合民主程序。

他又說，民主政治要訴諸「力與理」，力代表席次與民意，不然就要以理說服大家，國民黨力不如人，理又說不過去，讓總預算一直躺著，一定會影響到市政發展。

林佳龍強調，近日遇到國民黨市議員吳瓊華、劉士州，他們都說贊成預算，但是「黨團不過」，這就奇怪了；現在是台中發展的關鍵時刻，他請在場的國民黨議員代表與里長們，向議員說一下，讓預算早點通過。

市議員何敏誠、江肇國也說，總預算未通過，燈籠沒有了，絕不是市府的問題，要怪都去怪國民黨，因為這很現實，預算未過承辦人怎麼敢蓋章？即使已經發包也不敢簽約；而國民黨每次政黨協商最後都落下一句「就是為了選舉啦！」真的很不理性。