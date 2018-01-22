假訃聞風波 冬山鄉代主席駁斥：若有關將受嚴厲詛咒

2018-01-22 12:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉民代表林峻輔將代表民進黨參選下屆冬山鄉長，但日前林卻遭人匿名寄發訃聞，還預告下月16日是他的「死期」，情節宛如漫畫「死亡筆記本」；因訃聞揭露林峻輔個資，坊間有人將矛頭指向冬山鄉代會主席黃強呈是始作俑者，但黃今天跳出來澄清，強調「訃聞若跟他有關，他不但要退出政壇，也願接受最嚴厲詛咒」。

本月11日，宜蘭縣鄉鎮市首長及多位民意代表均收到一封匿名的訃聞，訃聞內文寫著：「林俊甫在2月16日凌晨因狂熱政治無所不為，城府深廣陽奉陰詭，遭到天譴曝屍荒蔓意外身故」，訂於3月3日舉辦公祭後火化，最後還偽造林的兩個兒子署名。

林峻輔接獲好友告知，驚覺被人「詛咒」，除用他的舊名「林俊甫」外，出生年月日、地址、電話、兒子名字均無誤，當天立即前往羅東警分局報案，盼檢調查出幕後黑手

據指出，林峻輔準備投入下屆冬山鄉長選舉，上個月才在民進黨民調中勝出，外界聯想這封假訃聞是否與年底選舉有關，坊間則謠傳林峻輔個資僅冬山鄉代會擁有，將訃聞來源指向代表會。

但鄉代會主席黃強呈不滿，今大動作率領6位代表出面澄清，黃強呈直言，外界傳言假訃聞內資料只有代表會才有，但代表會只有代表申請健保的資料，且相關資料其他代表都不能調閱。

黃強呈不滿地說，若有人指名道姓指控，不論是針對他或代表會，他會循法律途徑討回公道。他強調，「若訃聞內容是他寄發或他唆使，他不僅要退出政壇，也願受最嚴厲詛咒」。代表會副主席陳鏗芳也說，希望檢調趕緊查出真相，不要讓謠言滿天飛。

林峻輔回應，目前檢調已著手調查，希望事件儘快落幕，也呼籲民眾不要去揣測誰發假訃聞，以免影響警方偵辦。據了解，警方已鎖定特定對象，正朝恐嚇、妨害名譽偵辦中。