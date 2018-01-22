前瞻預算挹注台中花博 藍營批文化部「林佳龍開的」

國民黨質疑，文化部動用前瞻計劃1000萬元預算要為今年年底的台中花博辦展覽，與前瞻計劃名目不符。（記者林良昇攝）

2018-01-22 11:34

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今召開記者會表示，文化部主導動用前瞻計畫1千萬元預算補助2018年台中花博，與前瞻計畫要做基礎工程名目不符，國民黨更指出，主導該次協調會議的文化部次長李連權與台中市長林佳龍關係匪淺，並任由林擔任董事長的台灣智庫董事，有違法疑慮，應下台以示負責。

國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，有基層公務員爆料一份去年12月14日「籌辦2018年世界花博期間之『四館合作主題展』第二次展覽籌備暨協調會議紀錄」，紀錄顯示，李連權召集文化部官員、台中市文化局、國立故宮博物院、奇美博物館、國立台灣美術館等參與，其中奇美博物館代表是擔任副館長的林佳龍夫人廖婉如。

洪孟楷指出，會議紀錄顯示，該展覽案以擴增規模方式辦，扣除故宮博物院及奇美博物館所需經費後尚需1700萬元，其中台中市文化局分擔500萬元、國美館分擔200萬元，並由台中市文化局像文化部申請「藝文場館營運升級計畫」補助1000萬元；其中「藝文場館營運升級計畫」為2018年前瞻計畫匡列的預算。

洪孟楷質疑，蔡總統稱要做基礎建設編列前瞻計畫，但卻花費在一次性的花博展覽，跟前瞻計畫所謂的「綠數水道鄉」不符，他更指出，該筆前瞻計畫預算是「競爭型計畫」補助案，應透過申請，台中市文化局計劃書都還未送到文化部，李連權就承諾要補助1000萬元，是「把國家預算當私人預算使用嗎？」

洪孟楷也質疑，台灣智庫董事長是林佳龍，李連權曾為林擔任行政院新聞局長時的辦公室主任，還擔任台灣智庫董事；而文化部長鄭麗君也曾在台灣智庫辦公室擔任主任，還擔任過執行長，兩人都與與台灣智庫關係匪淺，淵源頗深。

國民黨文傳會副主委王鴻薇批評，台中花博已經花了納稅人86億元，文化部的林佳龍人馬竟決定1000萬元的前瞻預算，「文化部是林佳龍開的嗎？」

王鴻薇認為，李連權擔任台灣智庫董事，違反公務員服務法第14條規定，應下台負責；鄭麗君也要為文化部被當作林佳龍的財庫，道歉以示負責。

相關新聞

前瞻挹注台中花博、獨厚林佳龍？文化部：22縣市皆提計畫

藍營批文化部獨厚台中 市府：依法爭取前瞻計畫經費