台美多項軍購案已簽署 肩射刺針飛彈今年起分批運台

美售台肩射式刺針飛彈將在今年起分批交運台灣。圖為美軍官兵在軍艦甲板上進行肩射式刺針飛彈射擊訓練情形。（圖：取自美國海軍官網）。

2018-01-22 11:32

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方對美多項軍事採購案進入執行階段，軍方上週一口氣公告3個軍事採購案完成決標，金額合計達到台幣133億5千餘萬元，其中，包括肩射式刺針飛彈系統、魚雷延壽套件包、海軍標準二型飛彈組段採購等等。

軍方官員今天指出，美國售台250枚肩射式刺針飛彈，將在今年起分批交運台灣。

軍方官員指出，這三個完成決標的軍事採購案，大部分都是海軍的購案，由我國駐美軍事代表團與美國在台協會AIT簽署購案合約。

根據決標公告，3案包括：刺針飛彈等33三項（金額為台幣51億5197萬1496元）、魚雷延壽套件包等15項（台幣49億2189萬0062元）、標準二型飛彈組段採購（32億7815萬7150元）。

軍方官員今天說，台美軍購案完成決標，代表多項軍事裝備的採購已進入實質的執行階段，其中又以肩射式刺針飛彈最為受矚目，將可讓海軍中小型艦艇也可擁有防空武力，也會配備給海軍陸戰隊步兵營使用。

美國國防安全合作署是在2015年12月公佈對台軍售項目，其中包括250枚的Block1-92F人員攜行式（肩射型）刺針飛彈，在2017年2020年執行。

軍方官員指出，美國宣佈售台的這一批肩射型刺針飛彈，是專供光六快艇、沱江級飛彈巡邏艦等海軍輕快兵力，以及陸戰隊步兵營部隊使用，以有效提升戰場存活率，並讓敵軍的航空器產生重大損傷。