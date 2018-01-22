在野就是要拖延！ 軍公教恐難在過年前加薪

2018-01-22 11:20

〔記者曾韋禎／台北報導〕攸關全國軍公教人員加薪3%的今年度中央政府總預算，恐怕要卡關了！立法院今早進行朝野協商，光行政院預算，各在野黨團就藉閣揆官邸整修案、「勞動基準法部分條文修正案」，不斷拖延、杯葛，依此進度，總預算案恐難在月底前完成三讀，軍公教也因此無法在過年前加薪。

立法院長蘇嘉全今早邀集朝野協商，預計在週四前，每日完成兩個委員會的預算協商。由於國民黨團的拖延，上週五下午僅完成協商中選會、黨產會、省諮議會、台灣及福建省政府預算。今日預計協商內政、經濟兩委員會的預算。

不過光是行政院的預算協商，先是國民黨立委黃昭順要求刪除臨時人員30餘萬元的薪水；親民黨團再對行政院整修閒置已久的閣揆官邸，不斷提出質疑，前後耗費了近1小時。隨後國民黨團、時代力量黨團不滿行政院提案修正「勞動基準法」，要求大刪行政院預算；時力黨團總召徐永明更就內政部的業務質疑行政院，甚至要求行政院長賴清德親自對他報告才行。各在野黨不斷以非理性發言拖延協商進度。

整整一個上午，都未能完成行政院預算的協商。依此進度，今日絕對無法完成內政、經濟2委員會的預算協商，週四前也無法完成8個委員會的預算協商。

依各在野黨團共提出超過3千項提案的規模來看，總預算案恐怕難在月底前完成三讀，軍公教也因此無法在過年前加薪。