獨家》花媽愛將丁允恭 將接政院副發言人

2018-01-22 10:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院規劃今年1月底由行政院顧問丁允恭出任行政院副發言人一職！據政院人士透露，丁允恭為高雄市長陳菊任內、任期最長的新聞局長，去年10月先進入行政院擔任顧問，將於月底加入賴清德內閣發言團隊。

丁允恭今年41歲，台大經濟系畢業、台大科技整合法律研究所碩士，過去當過媒體專欄作家，曾獲得時報文學獎、聯合報文學獎；自2008年起，擔任高雄市長陳菊幕僚，2014年3月出任高雄市新聞局長，去年10月北上擔任行政院顧問，將於本月底出任行政院副發言人。