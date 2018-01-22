駁蘇貞昌親上陣選新北市長 蘇巧慧：全力支持吳秉叡

立法委員蘇巧慧（左）駁父親蘇貞昌參選新北市長傳聞，強調全力支持吳秉叡（右）。（資料照，記者李雅雯攝）

2018-01-22 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨內勸進「天王級」大咖參選新北市長呼聲不斷，甚至傳出做好「蘇貞昌親自上陣」的準備，不過蘇貞昌女兒立委蘇巧慧今駁斥相關傳聞，她指出：「父親的意思就是全力拉拔下一代、全力支持綠委吳秉叡。」

綜合媒體報導，綠委蘇巧慧今天表示，對於蘇貞昌親上火線參選新北市長的傳聞，實在不知如何回答，她表示此傳聞完全沒有根據，蘇巧慧強調：「父親的意思就是全力拉拔下一代、全力支持綠委吳秉叡，盼能有機會讓吳秉叡為新北市民服務。」

蘇巧慧指出，吳秉叡一年來非常認真，民調也成長不少，因此「（蘇貞昌）院長和我們其實都全力支持吳秉叡」，蘇巧慧認為，有知名度的人民調一開始高是必然的，但相信只要在一段時間，民眾一定能看到真的是有意願、有熱忱為大家服務的好人選。

據本報報導，前行政院長蘇貞昌、游錫堃都被點名參選新北市長，蘇系內部已有共識，若基層或黨中央仍希望有「大咖」來拉抬雙北選情，蘇系也已做好「蘇貞昌親自上陣」的準備；不過黨內人士指出，這一局最後還是由身兼黨主席的蔡英文總統決定，若要由蘇貞昌出馬，還是得要蔡主席開口拜託才行。