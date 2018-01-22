中國片面啟用M503 最新民調：7成4民眾不贊成

兩岸政策協會22日邀請遠景基金會執行長賴怡忠（左起）、民進黨立委羅致政、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、台北醫學大學通識中心副教授張國城等人公布最新民調，調查顯示有7成4民眾不贊成中國片面開通M503航路，也有8成6民眾支持政府要求中國儘速和我方溝通，確保兩岸飛航安全。（記者廖振輝攝）

2018-01-22 10:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國片面啟用M503爭議航路，引發飛安與我空防安全疑慮，我民航局在溝通未果下，暫不核准使用該航路的中國東方及廈門航空春節加班機。兩岸政策協會今天公布最新民調，調查顯示有7成4民眾不贊成中國片面開通M503航路，也有8成6民眾支持政府要求中國儘速和我方溝通，確保兩岸飛航安全。

中國逕行啟用M503等航路爭議，政府透過民航局祭出限制申請春節加班機外，國安高層也定調，將鎖定飛航安全，持續爭取國際社會的重視與支持；目前除美國國務院表示反對片面改變現狀外，日本台灣交流協會總務部長柿澤未知也表示，日本一貫的立場是，民航機安全飛航之確保乃重中之重，日本期待此事能透過相關當事者間的對話，獲得妥善解決。

兩岸政策協會今天上午公布「中國開通M503航線」最新民調結果。調查顯示7成4民眾不贊成中國片面開通M503航路；也有超過6成民眾認為，中國違反啟用相關航路需有兩岸共識的承諾，不同意此說法者佔三成。此外，同意中國做法「嚴重影響兩岸飛航安全」佔近六成（58.2%）」，「嚴重影響台灣空域國防安全」佔近七成（67.5%），認為此作法「是對區域安全和現狀的破壞挑釁」則也有超過六成民眾（64.3%）。

針對政府的回應措施，有8成6民眾支持政府要求中國儘速和我方溝通確保兩岸飛航安全；支持政府不核准飛行M503航線春節加班機，並採取旅客疏運措施妥善應處措施的民眾也超過六成，佔63.4%，不支持者佔31.8%。

有關總統蔡英文的兩岸主張與政策，有6成5民眾贊成總統主張，不贊成者佔2成9。對於中國要求一中原則的九二共識作為互動前提，有6成1民眾不認同，認同者佔3成3。此外，高達7成8民眾認為中國對台不友善。

兩岸政策協會委託決策民調中心進行調查訪問，於本月19日至20日期間，訪問1072名成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。

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