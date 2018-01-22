被點名角逐台北市長 葉匡時這樣說...

前行政院長江宜樺（左）和前交通部長葉匡時（右）被點名選台北市長。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-22 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安宣布不參加台北市長選舉，讓國民黨首都選戰再面臨難題，目前除了檯面上的丁守中、鄭麗文等，今天藍營傳出再點名前行政院長江宜樺和前交通部長葉匡時。針對傳聞，葉匡時稍早在臉書表示，重點不在出不出來選，而在究竟怎樣才能做出最好的貢獻。

《聯合報》指出，蔣萬安不選，國民黨已經沒有年輕世代的牌可打，藍營傳出再點名前行政院長江宜樺和前交通部長葉匡時。不過報導指出，江宜樺曾對前內閣團隊表示，他不會在年底參選，藍營新一波的勸進動作是否能有突破值得觀察。同樣被點名的葉匡時今天則回應傳聞。

葉匡時對此報導在臉書表示，「重點不在出不出來選，而在究竟怎樣才能做出最好的貢獻。」他提到，去年江宜樺找他和其他朋友成立長風基金會，所著眼的是如何幫助台灣走出藍綠對決、世代對立、兩岸對仇的困境，怎樣讓我們的下一代可以有更多的機會在世界發光發熱。

他進一步強調，「如果我們跳不出傳統的思維侷限，如果我們放不下歷史恩怨，如果我們無法用寬容前瞻的眼光思考台灣的未來，誰來選，誰當選都沒有意義。」