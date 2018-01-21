賴神出手？！嫡系林俊憲授賴戰旗給黃偉哲

立委林俊憲（前左一）授賴清德戰旗給台南市長參選人黃偉哲（前右二）。（記者王俊忠攝）

2018-01-21 17:04

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲今天下午舉行東區後援會成立大會，屬於賴清德嫡系子弟兵的同黨立委林俊憲與賴昔日輔選團隊都公開為黃偉哲站台力挺。林俊憲表示，黨內6位參選南市長同志都很好，但黃偉哲是「下屆台南市長最好的選擇」，他並代表頒授「賴清德戰旗」給黃偉哲、強調黃是能延續賴清德施政精神的最好人才。

這是林俊憲宣布不角逐台南市長後，對於黨內6位競爭市長初選的同志，他首次做出公開站台表態力挺黃偉哲的舉動，同時把賴清德戰旗授給黃偉哲，背後隱含的意義頗值玩味。

林俊憲指出，6位參選市長的同志，黃偉哲最能延續賴清德的施政路線、堅持清廉、勤政、愛鄉土的打拚精神及延續綠色執政的台南驕傲。

林俊憲說，賴清德連任市長時拿下7成3選票，證明除了有民進黨支持，還獲得國民黨與中間選民支持，是位全民市長。他強調，有人質疑黃偉哲有國民黨人士支持，這證明黃偉哲也能獲多數認同、能像賴清德一樣當一位全民市長。

林表示，賴清德是黨內珍貴的公共財，要賴院長公開說支持誰當台南市長是很為難的事，但過去賴的輔選團隊成員王永順、黃先柱、蔡順天等多位重要幹部都支持黃偉哲，相信賴輔選團隊的動向能讓賴的意向不言可喻！

黃偉哲強調會堅持賴院長的施政理念清廉、勤政、愛鄉土、走正道，選市長這個擔子很重，但他會勇敢的擔起來、繼續往前走，讓台南發展的更好！