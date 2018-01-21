完成幼兒政策拼圖 顏純左：每月補助3千托嬰

2018-01-21 16:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長參選人顏純左今天（21日）舉行幼教後援會成立大會，由台南市幼稚園、托嬰中心、褓姆等團體組成，力挺顏純左來擔任市長。顏純左則提出了「完成幼兒政策拼圖」，指目前市府的幼兒政策，從生育開始到幼稚園的補助，獨缺0至3歲托嬰這個缺口，每個月補助3000元托嬰，加上中央每月補助3000元，將可減輕許多家長的負擔。

顏純左幼教後援會由包崇明擔任後援會總會長、黃盈婓擔任副會長、何彥儒擔任總幹事、何玉霞擔任副總幹事。他們表示，對於顏純左所提出的幼兒政策深表認同，因此成立幼教後援會力挺顏純左，希望為台南的幼兒政策建立良好的制度。

包崇明表示，3年前參與市政府褓姆托育制度委員會上，當時顏純左副市長對於托育的制度和概況非常的明確，對於數據的細節相當清楚，著實令人佩服，此次六位市長初選參選人當中，只有顏醫師主動找幼教、托嬰、褓姆等團體，深入了解在嬰幼兒福利上的缺口，因此呼籲大家共同支持顏純左。

顏純左提出「完成幼兒政策拼圖」，指目前市府的幼兒政策，從生育開始到幼稚園的補助，獨缺0至3歲托嬰這個缺口，每個月補助3000元托嬰，加上中央每月補助3000元，將可減輕許多家長的負擔。

顏純左表示，如果0至3托嬰每月補助3000元，市府每年約1億多的經費，即可完成台南幼兒福利的拼圖，如此可以讓媽媽生育完即可安心地回到工作崗位，也能夠提高年輕人生育的意願，讓台南真正成為適合結婚、生子、悠然過日子的地方。