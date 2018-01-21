舉辦政見發表會 李乾龍：以地方台轉播較實際

新北市副市長侯友宜與前台北縣長周錫瑋恰巧遇到，兩人簡單握手寒暄。（記者邱書昱攝）

2018-01-21 15:20

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市青年工作委員會今天（21日）舉行總會長交接，媒體依然關注在國民黨在新北市長黨內初選問題，新北市黨部主委李乾隆強調，全民調已經定調，初選時程遵守黨中央初選制度，「也希望給候選人發表理念機會」，以地方台轉播可能比較實際。

對於黨內初選時程，周錫瑋和侯友宜喬不攏，李乾龍表示，本來就定調農曆年開工第一天進行，也有人建議延後到元宵節，目前最慢就是元宵節以後啟動初選機制，整個流程大約一個月，公告三天、登記兩天，以及政見發表會等，最後就是全民調。

李乾龍也說，11月就要選舉，新北市幅員遼闊，因此要盡快定調，讓候選人出線有足夠時間布局，至於政見發表會部分，侯友宜沒有什麼意見，也會希望能對選民有更多闡述。

另一方面，昨天宣布參選的周錫瑋相信李乾龍會有更好的政見發表會的方案，如果改成辯論外界可能會認為有交鋒意味，覺得以討論會也可以，像是新北市如何振興經濟、教育，參選人都能夠參與，「我會邀請他們一起討論」，當然以黨方式辦是最好。

值得一提的是，侯友宜離開會場後不久，會場主持人也高分貝喊全力支持周錫瑋參選新北市長「周錫瑋凍蒜」。

侯友宜強調，把握當下把工作做得更好，藉以回應媒體對於新北市長參選的追問。（記者邱書昱攝）