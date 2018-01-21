盧秀燕要恢復老人健保補助 社會局長：非常不負責任

2018-01-21 14:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中巿長擬參選人盧秀燕今天宣布，如果她當選市長，將恢復被林佳龍市長取消的老人健保補助，可望嘉惠17萬資深公民。市府社會局長呂建德反駁說，這種說法不僅「非常不負責任」，也不遵守世代正義與財政紀律。

盧秀燕是在梧棲參加「大台中青溪總會會員大會」上做以上宣布。盧秀燕表示，台灣即將邁入老人社會，提供老人充足的健保和醫療，使老人無後顧之憂，是政府推動長照的最基礎工作。

她並說，台中市原有17萬名65歲以上老人，獲得市府健保補助，去年卻遭林佳龍取消，許多老人惶惶不安，甚至憤憤不平，紛紛向她與議員、里長投訴，她傾聽老人心聲，並正面回應會恢復65歲以上老人健保補助。

呂建德說，老人健保補助經費從102年開辦時4.5億元，到105年時已成長至11.4億元，未來會以每年1.5億元成長，財政根本無法永續，且議會國民黨團也不斷希望社福預算可以排富，因此市府落實實質排富，但仍持續援助1萬2千名低收及中低收老人。

他又說，去年健保排富後省下約12億元，投入關懷據點、長青學苑等銀髮族福利後，使得相關預算達36.6億元，今年預算將再多14億元，長輩整體福利不減反增。補助健保費並不會讓長輩更健康，將資源投注在長者的社交生活上，可以從根本延緩老化，讓長青不只是口號。

呂建德強調，盧委員的說法，不僅「非常不負責任」，也不遵守世代正義與財政紀律，正當六都都在檢討相關政策時，只有她要走回頭路，顯示她在健保與長照政策上了無新意，也無法回應未來的需求，還需要在老人政策上多著墨，才能展現市長候選人的高度。