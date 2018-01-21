游系籲派「天王級」戰將選新北 陳景峻：我也是天王啊！

2018-01-21 14:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底縣市長選舉登場，新北市成藍綠兵家必爭之地，有報導稱，由於民進黨目前尚未有合適人選出線，黨內人士最近與蔡英文總統餐敘時，當面提出建議，希望能由「天王級」人選來應戰。對此，積極表態參選新北市的台北市副市長陳景峻今受訪時表示，「我也是天王啊！」，但隨即意有所指說，不要陷入「天王」的迷思中，重點在於黨要齊心，此時若還有派系考量，恐失去大時機。

台北市副市長陳景峻下午出席公車優良駕駛頒獎典禮前受訪，被問及據傳黨內要求推派天王級人選迎戰新北，會否壓縮到他參選空間時，他笑回「不會啊，我覺得我也是天王啊」，他表示自己不管從政或是行政經驗，一路從里長做到行政院秘書長，「也是天王啊」。

話鋒一轉，陳景峻指出，英雄造時勢，時勢造英雄，只要有戰場，絕對可以幫長官立功，「如果黨有整體選舉考量，我也願意配合、全力輔選」，所以不要陷入迷思，重點在於黨上下一致，要全體力量集中，幫黨打贏這場戰爭。

陳景峻直言，目前整體情勢對執政黨不利，加上新北市本來不是執政縣市，更為不利，如果還陷入「天王」迷思中，有派系考量的話，會失去大時機。

「聯合報」今報導，民進黨內人士最近與蔡英文總統餐敘時，當面提出建議，希望能由「天王級」人選來應戰，會中討論的強棒，包括行政院前院長蘇貞昌、游錫堃，以及現任行政院長賴清德。

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