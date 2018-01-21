第2支阿帕契直升機作戰隊 今年6月底前成軍

第一個阿帕契直升機作戰隊已在去年六月成軍，第二支作戰隊預計今年六月底前成軍。（圖：軍聞社提供）。

2018-01-21 12:43

〔記者羅添斌／台北報導〕我國首支阿帕契直升機「作戰隊」已在去年6月底舉行成軍典禮，軍方官員今天指出，第二支阿帕契直升機作戰隊在通過各項驗證及作戰測評準後，將在今年6月底前成軍。

官員說，兩支阿帕契直升機作戰隊先後成軍，代表著我國阿帕契直升機已達全戰備能力，並且具備攻守兼備的獨立作戰戰力。

軍方官員今天說，我國共向美採購30架AH-64E阿帕契直升機，在2014年10月已全數交機，其中1架失事折損，目前有29架，全部部署在陸軍航特部601旅，601旅並因應組織調整，將兩個攻擊直升機營改編為兩個阿帕契直升機「作戰隊」，賦予具有獨立作戰的位階及編裝。

軍方官員指出，依據軍方任務規劃，「第一作戰隊」階段性任務是持續擔任阿帕契直升機飛行員的換裝訓練，「第二作戰隊」則在飛行員、裝備及各項能量上都已達到成軍標準，並且通過各項驗證及作戰測評準後，已在去年6月底率先舉行成軍典禮，成為我國首支阿帕契攻擊直升機作戰隊。

軍方官員並表示，「第一作戰隊」整體戰力也已達到成軍標準，預計在今年6月底前就可成軍，為我國第二支成軍的阿帕契攻擊直升機作戰隊。