避談參選 侯友宜：民眾過好年才重要

新北市副市長侯友宜到板橋埔墘福德宮參拜及發送春聯。（新北市政府提供）

2018-01-21 12:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長侯友宜今天到板橋埔墘福德宮參拜及發送春聯，現場不時有民眾高喊當選，侯友宜在面對何時宣布參選的追問，重申現在市政工作最重要，當下最重要的是讓民眾過好年。

有意參選新北市長的前台北縣長周錫瑋預計28日召開參選說明會，媒體關切副市長侯友宜的動態；侯友宜今天對此回應，尊重每個想做任何決定的選擇，他個人還是積極的做市政，把工作做好，才是他的第一要務。

對於周錫瑋搶在年前宣布參選，是否會打亂侯友宜的步驟；侯友宜說，每個人把握住當下，才是最重要的決定，他的當下，就是民眾要過年了，怎麼樣認真做事，讓民眾過好年，才是最重要的事。

埔墘福德宮主委廖金順說，地方上一直希望有個優秀的市長來接班，假使侯友宜有這個機會的話，「我們會全力支持」，現場也不斷有民眾熱情高喊「凍蒜」；侯友宜說，感謝民眾照顧、疼惜的聲音，他會更打拚、認真向前行，讓民眾的期帶不要失望。

對於有意參選新北市長的前國民黨市議員對他提出的「三億警長」質疑，侯友宜淡淡的說，這是惡意的抹黑，他已經將事情的來龍去脈都交代的很清楚：第一有申報、第二有繳稅、第三都已經信託，而且來自娘家的所有經費都已經清楚。