參選高雄市長鬆口？韓國瑜：沒選是文藝片、選了是警匪片

2018-01-21 11:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今鬆口表示，如果沒參選市長，選舉是愛情文藝片，如果參選、會變成警匪槍戰片，高市議員黃紹庭追問他若參選市長，誰是警、誰是匪？韓國瑜豪氣指出，自己就是匪！言下之意對參選市長有了更多想法。

國民黨主席吳敦義今上午出席高雄市基層小組長誓師授證典禮，現階段藍營高市指標人物幾乎全出席，包括立委黃昭順、陳宜民，前立委鍾紹和，前議長許崑源、黃紹庭、李雅靜等多位議員，及有意競逐下屆議員的新人李雅芬、朱挺玗等。

在蔣萬安宣佈不會參與下屆台北市長後，國民黨下屆高雄市長參選人是誰受到關注，目前抬面上僅立委陳宜民表態，人氣頗高的黨部主委韓國瑜則始終未鬆口，今天被追問下，終於有點眉目。

吳敦義對國民黨高雄市長參選人議題相當謹慎，兩度迴避媒體詢問，僅強調會有公平機制，他一個人不可能決定由誰參選。

立委陳宜民則認為，韓國瑜雖然說過99％不會參選，但還是有機會上陣，如果有兩人參與，他希望透過全民調機制公平競爭；陳宜民進一步指出下週起，他與團隊就會啟動基層政見說明會，希望讓更多市民瞭解他的理念。

也被傳出是可能人選的立委黃昭順，今天對此話題也很保留，只說要忙著跑行程；另被傳出藍營下屆市長熱門人選的高市議員黃柏霖，今天並未現身。

藍營基層認為，無論韓國瑜、陳宜民、黃柏霖，都是國民黨優秀人選，代表國民黨有不少人才，接著就是透過公平機制找出最適合的人，帶領國民黨衝刺。