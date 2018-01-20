搶攻桃園市議員 時力中壢、桃園各推一人參戰

2018-01-20 21:29

〔記者謝武雄／桃園報導〕時代力量今天（20日）在台北典華會館舉辦黨慶暨募款餐會，並推舉今年九合一選舉參選人亮相，其中，桃園市議員選舉第一波將提名2席，中壢區由現任黨部副執行長、立委徐永明國會辦公室前主任劉祐龍出馬，桃園區則由擁有化工專長的政治素人簡智翔獲得提名。

劉祐龍現年31歲，曾在時代力量中央黨部政策組任職，目前正就讀東吳大學政治研究所碩士班，從求學階段到專職工作都在公共事務領域歷練，去年10月退伍後回到家鄉投入地方政治服務工作。

簡智翔現年38歲，是特用化學品公司負責人，在中央大學化材所攻讀博士，他當初是在新聞中看到時代力量徵選候選人消息，主動前來時代力量桃園黨部「報名」，並獲得桃園黨部主委曾威凱推薦至黨中央提名小組後，經面試出線。

另外，國民黨市議員選舉原則上是現任優先，評估現任提名後還有7、8席空間，將以年輕世代候選人優先考量；綠黨除了現任市議員王浩宇在中壢參選，也在桃園區提名羅岳峰、平鎮區提名歐陽霆。

至於民進黨提名則是過半32席，會從現有21席為基準，增加各選區席次，由於民進黨並沒有現任優先的辦法，未來若登記人數超過提名人數將會辦理初選，桃園市為直轄市，市議員選舉為黨中央提名，未來中央會辦理民調確認提名人選。