民進黨高市長初選辯論今晚播出 彭文正爆料：比約川普還難

2018-01-20 21:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕民視今晚播出民進黨高雄市長黨內初選電視政見會，主持人彭文正開場時爆料，與4陣營聯繫、協調錄影時間時，整個過程「比約川普還難」﹗

彭文正指出，4個陣營宛如諜對諜，一開始都沒法立刻答應，有人一直問有誰參與﹖有人只說會大家參加就參加，還有人直到錄影前夕竟來電表示因黨團動員、恐無法參加，逼得他聯繫柯建銘，確認根本沒動員。

彭文正並沒點名哪些參選人難敲通告﹖但他強調人形立牌都做好了，誰沒來、就放上，還好大家最後都來了。