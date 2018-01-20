時力議員參選人曝光 可能與社民黨對決！

時力前發言人吳崢（左）、現任發言人林穎孟（右）投入松山信義、大安文山選區。（資料照，記者王藝菘攝、圖取自林穎孟臉書）

2018-01-20 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量16日搶先社民黨提出《勞基法》複決公投，今再推出首波2018縣市議員提名名單，未來能與社民黨「合作」空間漸小，年底議員選舉兩黨可能強碰。

綜合媒體報導，21位參選人中，時力前發言人吳崢、現任發言人林穎孟、林昶佐國會辦公室特助林亮君，3人選區分別在松山信義、大安文山、中山大同，可能與也在松山信義區、大安文山區跑攤、扎根的社民黨呂欣潔、苗博雅兩人對決。

據《上報》報導，時代力量祕書長陳惠敏表示，時力下一步希望有機會提出競逐鄉鎮市長的人選。她說：「時力要馬上選上縣市長，困難度非常高。但如果在很local（在地）的鄉鎮市當行政首長，可以立刻改變很多事。」

在與社民黨合作方面，陳惠敏說，社民黨也要推《勞基法》複決公投，「我們是看媒體報導才知道」。社民黨召集人范雲強調，社民黨還是以在台北市6個選區提滿議員人選為主要目標，或至少在2016年立委選舉曾參選的5個選區提出人選，「預計3月中公布第一波人選」。范雲坦言，是否與時力合作「球在他們那邊」。

苗博雅昨則在臉書表示，三年耕耘，堅定向前。兩年前此刻正好是結束謝票行程的日子，這兩年來，雖然沒錢沒人沒位置，還是繼續以一個平民的身分為自己的信念努力。並且附上兩年前與競選看板的合照，她解釋說：「看板是在地朋友出借自家圍籬，讓窮到快被鬼抓去的我們也能被更多人看見。」