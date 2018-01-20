蔣萬安宣布不選後首度見面 丁守中曝蔣都這樣叫他...

2018-01-20 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕立委蔣萬安昨表態不參選2018台北市長選舉後，今天首度與五度爭取國民黨北市長提名人的丁守中相見歡；丁守中也透露，蔣都叫他丁叔叔。

根據《聯合報》報導，媒體向丁守中詢問，蔣萬安宣布不選台北市長後，兩人是否有聯絡？丁回應，今天早上才遇到，大家合照、互相鼓勵。

至於兩人見面是否會尷尬？丁守中說，不會，因為兩人本來就是好朋友，「他都叫我丁叔叔」。

會不會邀請蔣萬安加入團隊？丁守中回應，碰面的時間很短，還沒有談到這部分，但有和他說會去拜訪他，蔣也回說歡迎。

  • 國民黨立委蔣萬安宣布不會參加2018台北市長選舉，會留在立法院繼續監督執政黨。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨立委蔣萬安宣布不會參加2018台北市長選舉，會留在立法院繼續監督執政黨。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 五度爭取國民黨北市長提名的丁守中透露，蔣萬安都叫他「丁叔叔」。（資料照，記者蕭婷方攝）

    五度爭取國民黨北市長提名的丁守中透露，蔣萬安都叫他「丁叔叔」。（資料照，記者蕭婷方攝）

相關關鍵字： 丁守中 蔣萬安