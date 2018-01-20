蔣萬安宣布不選後首度見面 丁守中曝蔣都這樣叫他...

2018-01-20 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕立委蔣萬安昨表態不參選2018台北市長選舉後，今天首度與五度爭取國民黨北市長提名人的丁守中相見歡；丁守中也透露，蔣都叫他丁叔叔。

根據《聯合報》報導，媒體向丁守中詢問，蔣萬安宣布不選台北市長後，兩人是否有聯絡？丁回應，今天早上才遇到，大家合照、互相鼓勵。

至於兩人見面是否會尷尬？丁守中說，不會，因為兩人本來就是好朋友，「他都叫我丁叔叔」。

會不會邀請蔣萬安加入團隊？丁守中回應，碰面的時間很短，還沒有談到這部分，但有和他說會去拜訪他，蔣也回說歡迎。