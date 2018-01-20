賴清德眼皮下 蘇治芬、李進勇零互動

立委蘇治芬抵達斗六福興宮時，一下車只向廟方人員打招呼，完全未與一旁李進勇打照面。（記者廖淑玲攝）

2018-01-20 15:58

［記者廖淑玲／雲林報導］立委蘇治芬貼文喊話「李進勇別再放話傷人」後，今天陪同行政院長賴清德雲林參訪行程，蘇治芬到場都僅是致意上香後就離開，和雲林縣長李進勇毫無交集也未進一步對外說明，但就在賴清德眼皮下，蘇、李「零」互動，引發外界諸多臆想。

蘇治芬昨天早上先在通訊軟體LINE「北港鎮政研究院」群組中，貼出訊息指稱，「卸任後，上台北，付了一整年租金給房東，後轉回雲林準備選立委，我有3次進縣府，中間有找水利處長林榮川請教競選立委的政見，竟被縣長室的他和她，挖苦我找處長開會，是在干政，以為自己還在當縣長，還直指我調處長來開會。我真的背到極點，連請教處長都要被數落。從此，不再進縣政府。」

由於昨天、今天正值行政院長賴清德在雲林，不少人解讀蘇治芬此舉是在向中央宣告，她拒絕輔選李進勇連任，也讓蘇治芬和李進勇不和之說甚囂塵上。

耐人尋味的是，今天賴清德上午的行程也全在雲林，分別參訪斗六福興宮、虎尾長泰老學堂、虎尾天后宮，蘇治芬也全都到場，但僅陪同在廟裡上香參拜後就隨即離開，尤其在福興宮時，蘇治芬一下車就只向廟方人員打招呼，完全未與一旁的李進勇打照面。

參觀長泰老學堂時，賴清德不知蘇治芬先離開，還將一名女性官員誤認是蘇，致詞時還稱呼蘇立委好，才驚覺蘇立委早已離開現場，在天后宮時蘇、李同樣沒有互動，讓在場不少人士驚呼「前後任縣長真的不合！」至於是否會衝擊年底縣長選舉尚待評估。

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