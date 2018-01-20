新書談「二七部隊」學者：228切斷左獨、台灣自治傳統

《青春二二八 二七部隊的抵抗、挫折與流轉》新書發表暨座談會，會中由該書主編、東華大學副教授楊翠（右二）主持，並邀請邀請作者和學者們一同進行座談。（記者王藝菘攝）

2018-01-20 14:50

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新書《青春二二八 二七部隊的抵抗、挫折與流轉》今正式發表。主編該書的東華大學文學系副教授楊翠在會中表示，228事件後，台灣的「左獨」及「台灣自治」兩大重要傳統被切斷，好像左就一定要與統，而不與獨在一起。

228事件爆發後，在地住民建立「在地戰鬥型」民兵隊伍「二七部隊」，以武裝力量抵抗國民黨軍隊之鎮壓與屠殺。為避免戰鬥造成台中地區不必要的傷亡，二七部隊撤往埔里，但因人數不敵國民黨軍隊，最後仍解散部隊。

二二八事件紀念基金會在二七部隊成立70年後，舉辦《青春二二八 二七部隊的抵抗、挫折與流轉》新書發表會。本書由楊翠主編，李喬、廖建超、林瓊華、陳瀅州、蘇瑞鏘、彭振宣、楊允言等人共筆，楊翠也與後5名作者舉辦座談。

學者林瓊華以〈背叛與沉冤的辯證—關於謝雪紅離開二七部隊的歷史問題〉一文，探討謝雪紅當年在離開二七部隊、流亡至中國，後來被批判為「逃兵」、「捲款潛逃」，以「背叛與沉冤的辯證」來談及兩個背叛的層次。

楊翠接續指出，228事件後，台灣有兩個重要的政治思想傳統被切斷，一為「左獨」，另一個則是「台灣自治」，如今被說「左」就一定要與「統」在一起，而不與「獨」在一起，兩者之間的關聯其實是被228事件斬斷的。

對於謝雪紅爭議評價，楊翠表示，大家通常看待自己、強權時會比較寬容，但看待歷史人物時則是較為嚴苛，看歷史時，其實應回到當時的歷史脈絡，去探討歷史人物當時的糾結為何。

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