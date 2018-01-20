吳敦義賭大了！ 這些數據錯他要鞠躬100次

國民黨主席吳敦義今早參與國民黨宜蘭縣黨部107年小組長聯合授證活動，他致詞時指出，台灣經濟成長率、觀光客、免簽國等這些數字如果錯一個字，他鞠躬100次。（記者林敬倫攝）

2018-01-20 14:42

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨主席吳敦義今早參與國民黨宜蘭縣黨部107年小組長聯合授證活動，他致詞時指出，民國99年，前總統馬英九執政，台灣經濟成長率破10.63%， 是45年來最高，是中國改革開放以來，台灣經濟成長率唯一一次超過中國，馬英九上任後，免簽國從54個提升到164個，這些數字如果錯一個字，他鞠躬100次。

吳敦義表示，馬英九執政時期，兩岸和平穩定發展，國民黨團結拚經濟，民國99年，台灣經濟成長率破10.63%，是45年來最高，是中國改革開放以來，台灣經濟成長率唯一一次超過中國，100年還維持3.8%以上，102年則有4.02%的經濟成長率，這都是亞洲4小龍之首。

吳敦義表示，民國97年，馬英九開始當總統，台灣觀光客每年成長近百萬人次，97年384萬人次、98年439萬、99年556萬、100年608萬、101年731萬、102年801萬、103年991萬及馬英九卸任那年的1043萬。

吳敦義表示，現在觀光客連過境跟移工都算，連越南新娘省親的都算，騙人也不能這樣騙，蔡政府的南向政策，給菲律賓、印尼、泰國等國免簽，這些國家卻沒給台灣免簽，美國、歐洲、加拿大都在馬任內給台灣免簽，馬上任有54個免簽國，到交給蔡英文，增加到164國，各位可以去查，如果這些數字如果錯一個字，他鞠躬100次。

吳敦義強調，現在的蔡政府有拚經濟嗎？只是在拚一例一休，而且還沒修好，兩岸和平穩定發展，變成海基會與海協會兩會已讀不回，中國國民黨未來重返執政，一定會再創造公益和諧的社會，讓兩岸不再衝突。