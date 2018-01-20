林姿妙出戰宜蘭縣長 吳敦義：只差提名程序

2018-01-20 14:13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民黨宜蘭縣長人選還未底定，一般預料應由羅東鎮長林姿妙出線，國民黨主席吳敦義今受訪時指出，人選大致上不會變，不過還是要經過提名程序，宜蘭縣國民黨的選情還不錯，要加緊努力；林姿妙說，尊重黨部機制，將繼續前進；也有意參選的前縣長呂國華表示，尊重中央黨部決定。

下屆宜蘭縣長選情，相較於民進黨諸侯並起，國民黨呈現林姿妙一「姿」獨秀的情形，林姿妙勤跑基層，被外界認為是現階段國民黨內參選宜蘭縣長最有力的人選，但國民黨的實際參選人仍未底定，且也傳出前縣長呂國華有意再披戰袍，加上脫黨參選的宜蘭縣前副縣長林信華，藍營選情變數仍多。

國民黨主席吳敦義今早參與國民黨宜蘭縣黨部107年小組長聯合授證活動，他指出，國民黨宜蘭縣長的人選，大致上一如外界預期，不過還要等到完成相關提名程序，下禮拜黨部開會後應該就會通過報中常會，黨內對人選有共識，對選情也有一定的信念跟目標。

吳敦義指出，國民黨一定要繼續加油，不管是縣長、議員、鄉鎮長、代表及村里長等每個階層都很重要，把基礎鞏固好，很多訊息說，國民黨宜蘭縣長的選情還不錯，一定要抓緊這個契機，不能懈怠、鬆懈，即便有所領先，也要加緊努力，隨時往上提升、往前邁進，重返執政。

林姿妙指出，尊重黨部的提名機制，前進的腳步不會停下，符合鄉親的期待與盼望，她指出，她的優勢就是勤走基層，了解民間的聲音，宜蘭縣在交通、農地及社會福利等議題上，面臨很多問題，她一定會繼續努力，爭取鄉親的支持。

呂國華指出，對於中央黨部的提名程序沒有意見，但他繼續勤走基層，為選舉做準備，至於未來是否可能脫黨參選，他指出，還沒想到這樣的問題，現階段就是在基層繼續努力。

國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮指出，人選將由中央黨部宣布，但林姿妙出線應該沒有問題，縣黨部也是這樣向中央建議，他已經協調得差不多，國民黨非常團結，大家都會支持最優秀的人選。