賴揆參拜談月薪3萬以下免稅 讚雲林「三個第一」

行政院長賴清德到斗六福興宮參拜，受到熱情歡迎。（記者廖淑玲攝）

2018-01-20 14:01

［記者廖淑玲／雲林報導］行政院長賴清德今天分別到斗六福興宮、虎尾天后宮參拜上香，除了大大肯定雲林「三個第一」，也向大家宣佈所得稅法修正，月薪3萬元以下免稅，若雙薪扶養2名5歲以下子女、年薪123萬元以下也免納所得稅，降低一般薪水階級民眾的負擔。

昨天、今天連續2天，賴清德行程都安排在雲林，今天先到斗六福興宮參拜上香，受到廟方人員熱情歡迎，雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、劉建國都陪同，倒是蘇治芬陪同賴清德上完香後就獨自離開，和李進勇、劉建國都沒有互動，另針對媒體詢問資政辜寬敏指稱賴清德的支持度比「小英好」、小英總統做4年就好應該由賴清德選總統等說法，賴清德都未予回應。

賴清德指出，今天他代表總統蔡英文統到雲林的信仰中心福興宮、虎尾天后宮參拜，希望開漳聖王、媽祖大展神通、神威顯赫，保佑台灣國泰民安、風調雨順、雲林四時無災，八節有慶，善男信女平安順利、賺大錢。

賴清德更肯定雲林縣「三個第一」，包括農業產值全國第一，連續3年超過700億元，去年達到750億元，每年都是正成長，是真正的台灣「農業首都」；連續3年取得全國太陽光電裝置容量第一名，並吸引近4000億元投資；雲林對長輩照顧最好、最窩心，每個鄉都有長青食堂，20個鄉鎮市已有46個長青食堂，也是全國第一，數目最多。

賴清德並以前瞻基礎建設相當不容易，堪稱是「打出來」的，另外也宣布另一項大利多，即「所得稅法」修正後，現在的薪資扣除額從每人12萬8000元提高到20萬；身心障礙扣除額也從12萬8000元提高到20萬；標準扣除額每人9萬提高至12萬；5歲以下兒童扶養扣除額從2萬5提高至12萬。全部加總起來，月薪3萬元以下民眾不用繳稅，若雙薪扶養2名5歲以下子女，年薪約123萬元以下，可免納所得稅。

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