打臉蔡煌瑯？段宜康挺柯P 指台車和慶富「算盤一樣」

段宜康發文挺柯P，認為台車公司和慶富一樣，標案到手後再找外國公司承做。圖為書法大師黃茂己為台車公司寫的「國車國造」。（資料照，記者詹士弘攝）

2018-01-20 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣車輛公司董事長蔡煌瑯昨日在臉書發文，指控台北市長柯文哲在捷運萬大線工程標案上排除國內車廠。柯今日回應，主因是在捷運局專業判斷下，認為國內廠商還無法獨自承包所做的決定。同為民進黨籍的立委段宜康也發文聲援柯P，認為台車的「國車國造」和慶富的「國艦國造」一樣，都是口號成份居多。

段宜康在臉書上開門見山地表示，「這件事情，我支持柯P」。段以慶富承攬獵雷艦為例，直言慶富只是頂著國艦國造的帽子，去找有能力的外國廠商來做，「獵雷艦哪個部份是慶富做的？」、「台車公司的算盤也一樣」。

段宜康說，買到設計圖不代表自己就會設計，照設計圖造車也不難，難的是要設計符合業主需求的車輛。對於台車至今為止的實務經驗，段宜康質疑，「組裝過有司機在車上的電聯車，就敢來承攬無人駕駛的捷運，未免太兒戲」。

段宜康指出，台車不會設計、不會統合，連鋁合金車體都不會做，批評台車和慶富的案例一樣，標案到手後交給外國廠商製作，台車頂多在組裝作業上沾個邊，過程中也沒有什麼技術轉移。

段宜康直言，台車要有出息有兩條路，要不就是花大錢買下有設計能力的外國公司，要不就老老實實強化自己的製造能力，以一個有競爭力的下游廠商在國際間建立口碑。