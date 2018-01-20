涉嫌駁油北韓 海巡署登檢比利恩油輪

比利恩油品集團所屬2艘油輪「比利恩18號」及「比利恩88號」涉嫌駁油北韓，2船航經台南外海，後錨泊於高雄港外申請進港，航政機關未同意其進港申請。（記者邱俊福翻攝）

2018-01-20 13:41

〔記者邱俊福／台北報導〕比利恩油品集團所屬2艘油輪「比利恩18號」及「比利恩88號」涉嫌駁油北韓，我航政機關本月9日依聯合國安理會決議，將2船列為入港禁令船舶清單與關注名單，公告禁止進入我國港口。昨日2船於台灣海域航行時，海巡署依法監控及登檢。

海巡署表示，昨天帛琉籍「比利恩18號」（現更名為KINGS WAY）及「比利恩88號」（現更名為TWINS BULL）2船航經台南外海，後錨泊於高雄港外申請進港，航政機關未同意其進港申請。

晚間6時40分，海巡署台南海巡隊10051艇於蚵子寮外9浬，命「比利恩88號」停航受檢，該船配合施放舷梯，4名海巡人員登船檢查，船上有14人（中國籍1人、印尼籍13人），未發現禁運物品，海巡人員於晚上8時許結束登檢。

另艘「比利恩18號」總噸位達5827，考量夜間、船舷高低落差及海象等危安因素，海巡署採嚴密監控其動向。今天上午8時，2艘油輪於安平港西方24至49浬海域向西南航行。