訪視長泰老學堂 賴揆：雲林長輩很幸福

雲林縣老人福利保護協會執行長林金立向行政院長賴清德簡報。（記者廖淑玲攝）

2018-01-20 13:10

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林縣虎尾長泰老學堂日間照顧中心，引進「日本自立支援運動設備」，提供長輩個別化服務，落實生活即復健，讓老人擺脫受照顧者的名義開心「上課」，行政院長賴清德今天訪視後讚不絕口，和老人熱絡互動，羨慕雲林的長輩很幸福，並以長照員薪水32k起薪且上看36k，歡迎年輕人加入。

賴清德今天由雲林縣長李進勇等人陪同視察長泰老學堂，立委蘇治芬也到場，看到長輩們在日照中心活動筋骨，並藉由購物、散步、種菜、挑菜等實境改變認知與觀念，重新找回支配意願與生活能力，而在這裡照顧服務員被尊稱為「照顧老師」，贏得工作價值和尊嚴，發揮更好的服務品質，賴清德逐一問候長輩並閒話家常，還拿錢向阿公阿嬤買糖果、聽他們說俚語，逗得大家哈哈笑，還有阿嬤等著和院長拍照，氣氛熱絡。

雲林縣老人福利保護協會執行長林金立以長泰老學堂的經營管理方式，向賴清德簡報，強調改變對老人是受照顧的心態，結合社區提供溫馨有感的長照服務，就能創造出銀髮經濟，立委張麗善也專程趕到，還請賴清德支持「親屬照顧津貼」，爭取社區老人認同。

賴清德以世界衛生組織規定65歲以上人口如果超過7％，稱為「高齡化社會」，去年台灣已經超過14％，稱為「高齡社會」，未來這個問題會愈來愈嚴重，而雲林已經達17.5％，20個鄉鎮市就有好幾個超過20％，幸好雲林縣府團隊很用心，已完成5A、8B和25C，今年底目標是25A、125B及134C，超過衛福部標準，堪稱是全國典範，長照推動速度超過衛福部要求，在台灣排名第一名，非常不簡單。

賴清德對長泰老學堂照顧長輩的方式也大表稱許，直呼雲林長輩很幸福，不只是一個鄉鎮一個食堂而已，目前雲林縣已經46個食堂，去年分配雲林4億多元經費，今年會達到12億餘元，歡迎大家多多使用。

賴清德指出，長照2.0與長照1.0，過去照服員薪水2萬餘元留不住人才，甚至遇到土地、建築、消防、使用空間等問題， 如今都透過衛福部一一解決，並改善經費申請不易改採預撥方式。

尤其針對長照從業人員薪水從3萬2000元起薪，給付標準給機構350元、照服員是227元，一個月上班141小時，平均每天上班6.5小時，並推動證照制度，資深或專業人員可以得到較高薪水也有成就感並受到尊重，還能吸引年輕人投入，特別感謝李進勇與縣府團隊用心。

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