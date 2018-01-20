民航局反制M503 海基會：已主動聯繫台商了解需求

2018-01-20 12:58

〔記者施曉光／台北報導〕由於中國民航局片面宣布啟用M503航路，我民航局對使用該航路的中國東方、廈門兩家航空公司祭出暫不核准春節加班機計畫的懲罰，有鑑今年兩岸春節加班機可能取消，影響台商過年返鄉，引發許多台商不滿，海基會今日指出，已於18日第一時間主動聯繫中國上海、南京、福州等受影響8個航點的台商協會，了解台商的需求與問題。

海基會表示，該會向相關台商會長詳細說明，民航局暫不予核准相關春節加班機，主要考量在於「飛安疑慮」，包括2015年兩岸雙方協商的過程與細節，今年一月初中國大陸逕自開啟M503等航路，導致我方終端管制區風險遽增，確實造成飛安的顧慮。

海基會強調，在向台商溝通過程中，已反覆強調「安全第一」的重要性，該會將盡力協助滿足台商返鄉過年的需求與期盼，讓台商們「平安回家」則是更重要的考量，而經主動聯繫溝通與詳細說明後，各地台商會長都能理解政府堅持飛安的必要性，以及安全回家的重要性，並希望政府在台商權益與飛安顧慮之間，解決台商返鄉過年的需求，建議雙方針對飛安應儘速展開「技術性協商」，徹底解決問題。

對於外界擔心春節加班機問題，可能影響海基會在2月21日舉辦的春節台商聯誼活動，海基會指出，春節台商活動是歷年來重要的台商聯誼活動，目前持續連繫籌辦當中。