有意參選市長者 南市教育論壇談理念

台南市長擬參選人参加教育論壇。（記者洪瑞琴攝）

2018-01-20 12:19

〔記者洪瑞琴／台南報導］台南市教育論壇今日在台南大學附設啓聰學校舉行，9位到場與會的市長擬參選人大都認同推動幼教公共化，有效分配教育資源，多數不主張小校廢校裁併。

這項論壇是南市教師會結合在地教育團體，首場邀請市長擬參選人發表教育理念，民進黨籍参選人陳亭妃、顏純左、黃偉哲、葉宜津、王定宇、李俊毅，國民黨有黃秀霜、前政務委員高思博，以及無黨林義豐與會。

多位市長參選人主張推動幼兒教育公共化、減輕教師行政負荷、尊重教育專業及有效分配教育資源等。

雖然目前民進黨市長參選人初選，因「手套、咖啡、黑金」等口水風波點燃戰火，勁敵在前，6位參選人保持「敬」距離，台下未太多互動，但陳亭妃與顏純左相鄰而坐，仍可見有說有笑。

會中，陳亭妃標榜自己是第1位提出教育政見；顏純左主張推動適性適才教育；黃秀霜、高思博、王定宇、李俊毅都提到教育政策應回歸專業，行政透明化，市長職權不該過度干預；黄偉哲則強調教育目的是培養孩子自主性，「畢了業可以融入生活」，不是期望每位孩子拿諾貝爾獎；葉宜津主張幼兒公共教育向下延1年，小校退場機制還是要有，才能合理分配資源；林義豐強調自己扮市政CEO，最有執行力。

「2018台南市教育論壇」，以「實現教育公共化、實踐教育民主化、尊重教育專業性、落實教育友善性、追求教育卓越性」為主軸，邀請南市市長有意參選人，說明其對台南市教育理念。

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