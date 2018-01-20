一頭霧水！KMT抗議 英文誤寫「國民黨鉛化台灣」

英文標語將國民黨領導「Led by KMT」，寫錯成「leaded by KMT」（被國民黨鉛化）。（記者陳鈺馥攝）

2018-01-20 11:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會昨日下午在松山菸廠舉行「從德國經驗看轉型正義」講座，國民黨外圍組織「五六七聯盟」、「國民黨開放聯盟」7、8名成員，至會場外高舉「菜英文」標語抗議，訴求「台灣民主被國民黨鉛化了」，要德國黨產專家耶朋曼「不要被民進黨騙了」，令德國媒體一頭霧水，講座主持人之一的台大歷史系教授花亦芬，事後也在臉書提醒民眾「需要複習一下Led、Leaded」。

今日也有眼尖網友發現，不只一個英文看板拼錯，標語還瞎問「Mr.Eppelmann.Do you Know？KMT leaded Taiwan...」（耶朋曼 你知道嗎？國民黨鉛化台灣...），另一個英文標語原本想表達台灣民主由國民黨領導，卻將「Led by KMT」，錯寫成「leaded（鉛化）by KMT」。

對於抗議行動，耶朋曼昨日認為，民主是多元及五彩繽紛，每個人都能表達自己理念，外面那些抗議是非常正常，至少不是地下組織的暴力行為；而耶朋曼昨日結束訪台行程後，一行人已返回德國。

耶朋曼昨日也表示，他出生到46歲都活在東德獨裁政權之下，當年東德人民不斷走上街頭抗議SED，民眾還一度佔領東德國安局，不讓共產黨將檔案被銷毀；兩德統一後，德國政府開放讓民眾可申請閱覽前東德國安局檔案，將過去歷史攤在陽光下。

耶朋曼指出，德國在1990年成立黨產會清查不當黨產，直到2006年才結束黨產調查任務，但轉型正義工作時至今日仍在進行，德國聯邦也設立調查委員會了解SED如何取得權力，當年媒體如何受制於國家，藝術家、文學家如何被控制，有多少企業經營者受到國家機器的控制。

耶朋曼提及，德國先後二次成立調查委員會，所有聽證會的紀錄及辯論百分之百公諸於世，要讓德國人民得進一步了解獨裁真相，第二次的調查委員會成立於1994年至1998年，後來也設立「聯邦處理東德獨裁政權基金會」，基金會任務是要啟蒙及促進社會對獨裁政權的了解，以利反省、和解，共同形塑德國的未來。

耶朋曼說，加害者和受害者要能形塑共同的未來，而非完全沒有加害者，不會想說過去的事就這樣算了，不願意去面對獨裁歷史，政府要讓生活在民主社會的人知道民主和獨裁的不同，「記憶是最重要的工作。」

耶朋曼也向獨裁政權的共犯者呼籲，要重新喚起自己最重要的公平、公正價值，有人認為把什麼都放在黑暗之中，不要去處理以前的事，照目前方式生活就好，但德國選擇把燈打亮，把過去事情全部釐清。