北市選戰三分天下？柯文哲：軍機訊息萬變

2018-01-20 11:17

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨立委蔣萬安不投入台北市長選舉，外界評論，對現任市長柯文哲來說，將降低國民黨威脅性，卻提升民進黨自行推派人選的可能，造成三分天下局面。柯文哲上午回應此事時表示，想那麼多幹嘛？黨派以外還有私人交情，「世界不是只有藍綠」。

面對民進黨派出人選可能性提升，柯文哲只給出一樣的回應，他重申，4年前的現在柯文哲還在台大醫院值班，所以認真過每一天，可以的話試著快樂過每一天，意義就是說不要想太多，因為軍機訊息萬變。

媒體追問「如果民進黨派人還能開心嗎？」柯則苦笑稱，就算不能開心過一天，也要裝作開心過每一天。至於民進黨有沒有人能拚過柯？柯則說，不是拚的過、拚不過，不要純粹從選舉角度去衡量每一件事情。

柯文哲也提到，對於6月前不參與選舉站台，他正在思考，要把競選時間壓到最低，那正常行政的時間就延長，常常花太多時間去選舉對市政不好，所以他的戰略邏輯是，試著把選舉時間壓到最低。

媒體也質疑，柯文哲上午出席民進黨立委王孝維促成的2018寒冬送暖活動，其實就是替王孝維站台。柯文哲則說，想那麼多幹嘛，黨派以外還有私人交情，國民黨裡面有比較好的議員，民進黨裡面也有，世間不是只有政黨，也有人情也有親戚朋友、人情世故，世界不是只有藍綠，王孝維就是跟他比較好，人久就是認識，會有來往，就是這樣。

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