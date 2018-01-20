回國車國造爭議 柯P：蔡煌瑯想一步登天

台北市長柯文哲今出席第八屆寒冬送暖愛心園遊會，發送禮物給民眾。柯回應國車國造爭議時表示，「支持捷運工程局的專業判斷」。（記者簡榮豐攝）

2018-01-20 10:52

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣車輛公司董事長蔡煌瑯昨在臉書發文，公開點名台北市長柯文哲及台北捷運工程局，在台北捷運萬大線工程的標案上，排除國內廠商。捷運局昨深夜則發稿回應，指萬大線招標是考量採購效益和風險，並沒有對國內、外廠商有差別待遇。台北市長柯文哲上午回應此事，也表態「支持捷運工程局的專業判斷」。柯也說，這件事情就是「蔡煌瑯希望一步登天，但捷運工程局不肯，因為風險對他們太大。」

柯文哲指出，對於蔡煌瑯希望在萬大線發展國車國造，已經在台北市政府開過好幾次會，他也跟蔡煌瑯開過幾次會議，但有幾個問題，第一點，招標有時程，若脫過去會使得萬大線延遲，這要做決定；第二點，也是長期以來的問題，北捷5條路線就有4套系統，機電系統沒有統一，所以，當時他一再主張，國內軌道運輸要做不做都可以討論，就算真的要做，也不該是市政捷運工程局去做，因為機電系統要統一，這就是問題，要統一起來才能做有計畫的升級。

柯文哲說也提到，捷運工程局不肯答應蔡煌瑯的原因，是因為當初機場捷運就做了20年，如果不找有經驗的廠商會有風險，他們是可以逐步做到國車，讓台灣製造業慢慢提升，但要有計畫性的開放，這個問題已經交通部開過會，談關於國車國造要有長期計劃，過去北捷建設已經花掉6000億元，因為當時沒有長期計劃已經亂七八糟，造成沒有建立本土的軌道產業。

柯文哲說，如果民進黨政府還要花6000億的時候，就要有計畫性的慢慢提升，不能一下子全包給你，因為（國內廠商）還沒有能力承包，已經跟交通部開過兩次會，還是交通部政次來主持的，但因為時程來不及，所以捷運工程局意見是先這樣處理。

柯文哲更指出，這件事情，就是蔡煌瑯希望一步登天，但捷運工程局不肯，因為風險對他們太大。

媒體追問，會不會因為此事件，造成柯與綠營關係更糟。柯僅稱，已經在交通部開2次會、北市開5次以上專案會議，所以說國家的政策要穩健、有計畫，常常就是沒有計畫，變成只好走安全牌，他支持捷運局的專業判斷，但也認為要從長計議，完整規劃。

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