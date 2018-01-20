鄧振中：新南向玉山論壇今年將繼續舉辦

2018-01-20 09:56

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院經貿談判辦公室今天上午表示，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）於台北時間昨晚10時舉辦新南向政策研究報告發表會，邀請行政院政務委員鄧振中透過視訊方式擔任專題主講人，對於去年十月我政府規劃多時、由遠景基金會舉辦的大型國際會議「玉山論壇」引發各界矚目，鄧振中在演講時表明，將繼續舉辦玉山論壇，促進區域非政府組織、青年及智庫的交流等。

鄧振中的說法，意味著玉山論壇今年將繼續舉辦。

鄧振中是以我國新南向政策為題發表演講，首先指出新南向國家因經濟快速成長，在地緣政治上愈顯重要，各國競相佈局。新南向政策是希望以我國各項軟實力為基礎，在雙向互利的原則下，發展與東協、南亞及紐澳等18個國家在經貿、人才、資源、及制度性連結等方面合作，共同創造區域的繁榮與發展。

他闡述我國在農業、醫療、科技與產業、災防救助、教育及中小企業等領域的軟實力，並以在貿易、投資、觀光、及學生人數等具體數據說明新南向政策執行1年多來的初步成效。

鄧振中也說明政府正推動的5大旗艦及3大潛力領域的重點工作，例如在新南向論壇與青年交流平台方面，將繼續舉辦玉山論壇，促進區域非政府組織、青年及智庫交流等。

蔡總統曾特別強調，新南向政策具有高度的包容性，和區域中其他的合作倡議，不是彼此競爭，而是相輔相成。因此，鄧振中在演講中也從新南向政策的包容、開放與合作精神呼應美國的印太戰略的願景及經濟發展目標。

鄧振中強調，我國有意願，也有能力與美國合作扮演積極的區域角色，並提出雙方可在經貿、能力建構以及公共工程等領域合作，具體的合作方式則是將有共同興趣的議題納入所有台美既有對話機制，包括加強台美官員對話、推動台美在區域內的商會交流、加強台美智庫合作等，以及在美國的全球合作暨訓練架構（GCTF）下，台美強化防疫、婦女賦權、人道援助及災害防救等既有合作，並擴大至資訊安全、電子商務、中小企業及青年交流等。