時力提案要警署報告「女警控襲胸」綠委批思維助長侵害

2018-01-20 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量日前為反對《勞基法》修法在總統府前抗議，卻傳出在與警方推擠過程中，一名女警曾喊:「委員，你的助理正在推我的胸部」，國民黨台北市議員王欣儀在臉書暗指，此人正是之前有襲胸前科的陳X廷，時力黨團更因此提案，要求警政署一個月內要提出專案報告與檢討評估。綠委李麗芬對此批評，此提案有「女性保持沉默，不要說不」的思維，會助長侵害的發生。

時力在提案中指出，媒體大幅報導女警以性別為由，對手抱物資卻遭警方推擠之民眾，喊出「委員你的助理正在推我的胸部」等扭曲事實且踐踏女性之不實言論，「以現有社會女性別弱勢之名以嚇阻民眾進入」，因此要警方公布錄影完整呈現事件發生原貌，另也要求警政署要在一個月內於立院提出專案報告、改善措施與檢討評估等報告。

網友發現這份提案後嘲諷，「時代力量可以進步一點、認真一點、用功一點嗎？」李麗芬也在臉書PO文批評，她相信在雙方爭執的情況下，無論是否真的有發生碰觸，都不是有意的騷擾行為，但她無法同意，女性大聲說出不適的感受，卻被當成「使用性別弱勢之名，嚇阻異性進入」。

李麗芬說，鄭重呼籲時力的委員們能就提案文字多做思索，因為此提案隱含「女性保持沉默，不要說不」的思維，這會助長侵害的發生，也與台灣社會長期推動性別保護的努力背道而馳。據《蘋果日報》報導，對於提案引發爭議，時力黨團坦言提案內容用字確實不妥，因此已在17日主動把提案撤回。