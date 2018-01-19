民航局強硬反擊中方：不顧誠信與飛安 奢談旅客權益

2018-01-19 23:00

〔記者陳宜加／台北報導〕針對中國民航局今晚（19日）顛倒是非的不當發言，交通部民航局表達強烈遺憾，並呼籲，對岸民航機關盡速採取彌補措施，就M503南向北等四條航路所涉飛安問題，應儘速和我方展開協商。

民航局表示，因M503航路有飛安疑慮，兩岸才會在104年經多次溝通後，達成北向南單向飛航、飛航航路西移6浬等協商結論，雙方亦同意，後續啟用相關航路須先經兩岸溝通達成共識。

對於中方不顧誠信，片面啟用M503南向北與W等3條延伸航路，造成嚴重的飛安風險，事後卻以旅客權益為託辭的作法，民航局強調，安全是所有旅客服務的基石，奠基於良好飛安的服務，才是真正照顧旅客權益的作法。而對屢勸不聽、仍持續使用相關航路的中國籍業者，民航局只好考慮採取部分限制措施，此舉亦在提醒業者需遵守我方飛安要求，也是宣示我方維護飛安立場。

民航局重申，M503南向北等4條航路確有潛在飛安疑慮，兩岸才會在當年經多次溝通後，達成啟用前需先經兩岸溝通確認共識，中方如今不顧誠信片面啟用，如何奢談旅客權益？

民航局表示，飛安不容任何風險與疑慮，中方在我方多次要求下，仍罔顧飛安，執意啟用M503等相關航路，已經置旅客權益不顧。中方若真的顧及台商與其他旅客權益，應儘速與我方協商相關航路技術面問題，如此才是落實保護旅客權益的正確作法。