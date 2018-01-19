陳水扁又違規 中監對病情再加重監控

2018-01-19 21:24

〔記者楊政郡／台中報導〕陳水扁前總統北上為李登輝前總統祝壽，又私下與友人參訪聚餐，鏡頭屢屢上網，害慘阿扁！台中監獄發現，阿扁戶外活動未事先申請，顯已違反保外就醫相關規定，今天（19日）下午以傳真方式去函，重提兩點希望配合事項，再加重監控，本月起，除了原本醫療團隊之診療紀錄，每月都要付上其他醫療機構就診、檢查、診斷之證明書，作為是否延長保外就醫之審核。

每3個月一期的保外就醫審核，2月4日即將屆期，如同掐住陳水扁的咽喉，最近他屢屢上鏡頭，還可高歌一曲，還可與朋友聚餐同歡，引發外界諸多報導。

元月15日，陳水扁北上為李登輝前總統祝壽，私下竟又出現與朋友聚餐場合，經中監私下蒐證，及阿扁前總統事後書面陳述，中監評估小組認為，阿扁當天只口頭說要訪友，離開住家參與戶外活動卻未事先提出書面申請，已違反保外就醫須事先申請的規定。

中監下午傳真去函，對阿扁提出兩點要求及改善：

一、參與戶外活動，必須事先聲請，希望務必配合，在活動舉辦7日前提出書面計劃。

二、今年元月起，原由阿扁醫療團隊提出的診療紀錄，為了召公信，本月起每個月，都還要附上其他醫療中心的就診、檢查、診斷之證明書，作為審查是否延長保外就醫的依據。

中監副典獄長李進國說，中監審核保外就醫者外出參加活動，原則上是家庭活動從寬，其他活動從嚴，阿扁總統也不例外。